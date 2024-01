Da Ibrahimovic a Bale, fino ad Hazard e Buffon: gli 11 ritiri eccellenti dell'ultimo anno

vedi letture

Il 2023 è stato un anno da ricordare per lo storico Treble del Manchester City, per lo Scudetto vinto dal Napoli e per tante altre storie, piccole e grandi. Ma il 2023 è stato anche l'anno in cui tante leggende del calcio hanno deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Una squadra stellare, che AS ha messo insieme:

1 Gianluigi Buffon - Il leggendario portiere italiano si è ritirato il primo agosto 2023 all'età di 45 anni. La sua ultima squadra professionistica è stata il Parma, nella Serie B italiana. Attualmente è il capodelegazione della Nazionale italiana.

2 Jonas Hector - Il terzino sinistro tedesco si è ritirato al termine della stagione 2022-23 all'età di 33 anni. La sua unica e ultima squadra professionistica è stata il Colonia.

3 Diego Godin - Il difensore uruguaiano si è ritirato a fine luglio 2023 all'età di 37 anni. La sua ultima squadra professionistica è stata il Vélez Sarsfield. in Argentina. Attualmente è ambasciatore de LaLiga.

4 João Miranda - Il difensore brasiliano si è ritirato l'11 gennaio 2023, all'età di 38 anni. La sua ultima squadra professionistica è stata il Sao Paulo, attualmente è ambasciatore dell'Atlético Madrid.

5 Sime Vrsaljko - Il terzino destro croato si è ritirato il 23 marzo 2023 all'età di 31 anni a causa dei molteplici infortuni subiti durante gli ultimi anni della sua carriera. La sua ultima squadra professionistica è stata l'Olympiacos, attualmente lavora in un'agenzia di rappresentanza di calciatori.

6 Cesc Fabregas - Il centrocampista spagnolo ha annunciato il suo ritiro il primo luglio 2023, all'età di 36 anni. La sua ultima squadra professionistica è stata il Como. Attualmente collabora come opinionista televisivo ed è l'allenatore della Primavera del Como.

7 David Silva - Il trequartista spagnolo si è ritirato il 27 luglio 2023, all'età di 37 anni. La Real Sociedad è stata la sua ultima squadra professionistica. Attualmente gestisce le sue tante attività.

8 Mesut Ozil - Il centrocampista tedesco si è ritirato il 22 marzo 2023, all'età di 33 anni. La sua ultima squadra professionistica è stata l'Istanbul Basaksehir e attualmente si prende cura dei suoi affari.

9 Gareth Bale - L'ala destra gallese ha annunciato il suo ritiro il 9 gennaio 2023, all'età di 33 anni. La sua ultima squadra è stata il Los Angeles FC. Finalmente può giocare a golf.

10 Eden Hazard - L'esterno sinistro belga ha annunciato il suo ritiro il 10 ottobre 2023. La sua ultima squadra professionistica è stata il Real Madrid.

11 Zlatan Ibrahimovic - L'attaccante svedese si è ritirato il 4 giugno 2023, all'età di 41 anni. La sua ultima squadra è stata il Milan.