Da Kalulu a Okafor: il Milan si presenta alla sfida con il Sassuolo con nove indisponibili

Dopo il pareggio con la Salernitana, il Milan non può più sbagliare. Chiudere l'anno a San Siro con una vittoria sarebbe la giusta motivaizone per iniziare bene il 2024 tra Coppa Italia, Empoli ed Europa League, oltre al recupero di diversi tasselli fondamentali come Kalulu e Thiaw. Contro il Sassuolo, dunque, i rossoneri si giocheranno molto, a partire dal terzo posto in classifica, che ormai si fa sempre più corta.

Rimangono tantissimi gli indisponibili per Stefano Pioli: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Musah, Pobega, Okafor. Da aggiungere in dubbio, invece, Luka Jovic, che arriva da una botta alla caviglia rimediata a Salerno. Nessun squalificato per la sfida con i neroversi, mentre tra i diffidati sono presenti Reijnders e l’infortunato Musah.