Da Kessie ad Ansu Fati, al Barcellona servono almeno 4 cessioni. Club di A in agguato

Ferran Torres, Ansu Fati, Franck Kessié e Jordi Alba. Sono questi i quattro calciatori che avranno il via libera dal Barcellona per ascoltare le offerte di altre società. Sacrifici necessari per rientrare nei parametri del fair play finanziario imposto da LaLiga e permettere al club catalano di inseguire gli obiettivi del prossimo mercato, Lionel Messi e Bernardo Silva su tutti.

Addii difficili, per tanti motivi: Ansu Fati, gioiello del settore giovanile, aveva ereditato la mitica numero 10 proprio dal fuoriclasse argentino; tra infortuni e rendimento discontinuo, però, non ha dimostrato di esserne all'altezza. Su Ferran Torres pesa l'investimento fatto un anno e mezzo fa per portarlo via dal Manchester City: 55 milioni non sempre ripagati da prestazioni di livello. La partenza più difficile da digerire potrebbe essere quella di Jordi Alba, l'ultimo senatore rimasto dopo il ritiro di Gerard Piqué e il saluto a Sergio Busquets: il terzino un anno fa era nel mirino dell'Inter e chissà che non possa approdare a Milano insieme a Franck Kessie. Per l'ivoriano, arrivato a parametro zero e mai inamovibile per Xavi, si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo un solo anno. Anche la Juve sogna di ingaggiarlo, così come il Milan di riaccoglierlo.