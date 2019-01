Da Lega A ok a doppio stage Nazionale

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - La Lega Serie A ha dato il via libera a un doppio stage della Nazionale, accogliendo la richiesta della Federcalcio. Lo ha deciso il Consiglio di Lega, a quanto apprende l'Ansa. Il primo stage è in programma lunedì 4 febbraio, prima dell'inizio delle qualificazioni a Euro 2020 al via da marzo: il ct Roberto Mancini avrà a disposizione dal mattino i giocatori, che saranno liberi alle 12 dell'indomani, per un raduno quindi di soli allenamenti, senza amichevoli. Il secondo stage è fissato per lunedì 29 aprile. Alla riunione del Consiglio hanno partecipato anche l'ad uscente Marco Brunelli e il suo successore Luigi De Siervo, che è stato eletto un mese fa e a breve si insedierà ufficialmente.