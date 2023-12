Da Loftus-Cheek a Theo Hernandez: questi gli auguri di Natale dei rossoneri

In vista della sfida casalinga contro il Sassuolo, il Milan riprenderà gli allenamenti nella giornata di martedì 26 dicembre per preparare al meglio l'importante impegno contro i neroverdi di Dionisi. E' anche però tempo di festeggiare e augurarsi buone feste, in tutte le lingue del mondo come scritto dallo stesso AC Milan sul proprio profilo Instagram attraverso uno speciale video di auguri. Questo il post social rossonero.