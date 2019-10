Da Marassi a Marassi

Nella settimana di Genoa-Milan, ha preso la parola Pepe Reina. Persona sensibile e matura, professionista reattivo e impeccabile. Le sue parole sono state rassicuranti nei confronti dei tifosi rossoneri, soprattutto in un senso: "Dobbiamo reagire per cancellare l'amarezza dell'aver visto i nostri tifosi abbandonare lo stadio prima del fischio finale. Hanno perfettamente ragione: non siamo stati all'altezza. Ci siamo parlati fra di noi per fare le cose meglio e vediamo sabato in campo come andrà".



Rassicurante al quadrato, Pepe Reina. Ha dato atto ai tifosi della situazione senza camuffarla e ha reso pubblica la consapevolezza della squadra, prendendosi l'impegno di migliorare le cose. Pepe Reina dunque verso Marassi, lo stesso stadio in cui è iniziato il suo anno solare. Proprio contro la Sampdoria di Giampaolo a gennaio, il portiere spagnolo è stato fra i migliori in campo.

Dopo aver spinto la squadra alla qualificazione ai quarti di finale di coppa Italia, Reina è tornato in campo in altri momenti cruciali della stagione. Come a Torino contro la Juventus, come nella partita di campionato di aprile contro la Lazio quando un suo miracolo su Immobile consentì a sua volta ai rossoneri di vincere la partita e di rilanciarsi in corsa Champions. Quelle di Reina non sono solo parole, e ne è dimostrazione il fatto che se lui pensa che si possano perdere le partite ma che si debba comunque sempre avere in campo, poi fa quello che dice.



Quando Gigio si è infortunato, nello scorso mese di maggio, all'inizio di una gara importantissima e decisiva come Spal-Milan, Pepe è entrato in campo al volo, con cuore e anima, aiutando anche in quel caso la squadra a vincere la gara. Dalle parole ai fatti, Reina in prima fila di supporto a Gigio e a tutti i suoi compagni di squadra.