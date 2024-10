Da Milanello, allenamento al mattino per i rossoneri in vista di domani sera

Verso Milan-Napoli: il REPORT di ieri

Gruppo subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare seguita da alcuni esercizi atletici focalizzati sulla rapidità. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni sul possesso che hanno preceduto il lavoro tattico, la consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

LUNEDÌ 28 OTTOBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Fonseca alle ore 14.30, visibile in diretta su Milan TV e AC Milan Official App.