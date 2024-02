Da Napoli, Del Genio: "Il Milan aveva preso 2 gol da tutti in quest'ultimo mese, anche da squadre molto più deboli del Napoli"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ha commentato così la sconfitta del Napoli sul campo del Milan: "Dobbiamo sperare che le italiane facciano punti in Champions League in modo che anche il quinto posto sia buono per la Champions League, altrimenti la qualificazione è impossibile. Il Napoli è a -7 dall'Atalanta, ma al di là di questo e del distacco anche dalle altre, c'è da dire che tutte le concorrenti stanno crescendo e hanno tutte un'idea di gioco che portano avanti dall'inizio, hanno qualità ben individuate.

Il Napoli invece gioca ogni partita in una maniera diversa e soprattutto non ha coraggio. Quando negli 20 minuti finali butti dentro 5-6 attaccanti, non vuol dire avere coraggio. Quella è disperazione. Il Milan ha preso due gol da tutti in quest'ultimo mese, anche da squadre molto più deboli del Napoli, che invece si è svegliato alla fine. Mancanza di coraggio e scelte di Mazzarri che non condivido, ci metto anche un pizzico di sfortuna non ci si può appigliare a questo. Il quarto posto per me è quasi irraggiungibile, bisogna sperare nel quinto posto che pure mi sembra lontanissimo".