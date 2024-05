Da Napoli, Del Genio: "Stiamo offendendo Pioli, Gasperini, Conte e Italiano. Vi sembrano quattro incompetenti disperati?"

Paolo Del Genio, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ha parlato del toto allenatore per quanto riguarda la panchina del Napoli, commentando le voci secondo cui gli azzurri cambieranno solamente tre o quattro giocatori nella prossima finestra di mercato: “Il fatto che viene raccontato... Sento molti colleghi dire che hanno accettato con entusiasmo la proposta di De Laurentiis tutti e quattro gli allenatori. Poi però sento dire che il Napoli cambierà tre o quattro calciatori. Allora questi allenatori - Pioli, Gasperini, Conte e Italiano - hanno accettato la proposta di allenare il Napoli di De Laurentiis pur sapendo che cambieranno tre-quattro giocatori. Cioè verranno fatti soltanto tre o quattro acquisti importanti.

E pur sapendo che Zielinski è andato via e soprattutto che Osimhen è andato via. Quindi chiudo il ragionamento dicendo: se noi partiamo da questi due presupposti - vedono le partite e hanno accettato di allenare il Napoli, quello che stiamo raccontando un po’ tutti - e gli è stato detto che verranno cambiati solo questi tre o quattro calciatori, ragazzi noi li stiamo offendendo. Li stiamo offendendo nella loro dignità professionale. Noi con l’allenatore che chiuderemo se ipotizziamo che accetterà questi tre o quattro cambi, noi li stiamo chiamando ‘incompetenti’, ‘disperati che accettano tutto’. Ora ognuno di noi ha delle preferenze tra questi quattro allenatori, ma a voi sembrano quattro incompetenti disperati Pioli, Gasperini, Conte e Italiano? Vi sembrano quattro incompetenti disperati?

A me non sembrano quattro incompetenti disperati, quindi noi li stiamo offendendo. Io se qualche volta ho fatto il vostro nome vi chiedo scusa, chiedo scusa a questi quattro allenatori, perché ho fatto anch’io il vostro nome dicendo che potreste venire a Napoli. Non possono venire e non devono venire. Ammenoché il Napoli non farà la rivoluzione, remota ipotesi sempre stando a quelli che sono i racconti dei ben informati sulle vicende di mercato del Napoli. Ma se il Napoli non fa la rivoluzione e uno di questi quattro accetta il Napoli, altro che il napoletano che ha vinto tutti quei soldi al superenalotto. Vinciamo tutti al superenalotto, perché ci andiamo a giocare i numeri”.