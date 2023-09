Da oggi disponibile il primo sondaggio per decidere la maglia per il 125esimo anniversario: attesa sui social

Il Milan ha aperto oggi la possibilità di votare per il primo sondaggio riguardante la creazione della maglia speciale per il 125esimo anniversario del club. I rossoneri la vestiranno a dicembre. Nel primo sondaggio il Milan mette a disposizione due loghi possibili, scatenando l'"hype" dei tifosi che possono prendere parte attivamente votando l'uno o l'altro. Per votare tutte le informazioni su acmilan.com nella sezione dedicata ai concorsi.