Da oggi il nome di Silvio Berlusconi iscritto al Famedio di Milano

Come riporta l'ANSA, da oggi il nome di Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, è iscritto al Famedio di Milano, il pantheon dei cittadini che hanno dato lustro alla città. "Con l'iscrizione al Famedio la nostra città rende merito al ragazzo dell'Isola, all'imprenditore creatore di decine di migliaia di posti di lavoro - si legge nelle motivazioni della commissione del Comune per le iscrizioni -, al leader politico e al segno indelebile lasciato dal suo talento visionario, così come dalla sua personalità strabordante, tanto apprezzati quanto criticati, ma senza alcun dubbio cruciali nella storia recente di Milano e dell'Italia".

Alla cerimonia, hanno partecipato anche il fratello Paolo Berlusconi e Adriano Galliani.