Da Padova a Bari, in Italia ovunque è “Pioli is on Fire”. Bob Sinclair: “Ero molto sorpreso”

Ospite al BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli, il famoso dj Bob Sinclair ha raccontato del tormentone “Pioli is on fire”, cantato a San Siro e in tutte le discoteche d’Italia sulle note di “Freed from desire” di Gala: “Suonavo a Padova a Villa Barbieri, un club incredibile all’aperto, e sono rimasto molto sorpreso perché non sapevo di Pioli, non sapevo nemmeno chi fosse. Non l’ho mai incontrato. Metto la traccia, in realtà era un remix che ho fatto per i miei dj set, la mia versione di Gala… Metto la traccia e mi aspetto che tutti cantino: “Freed from desire” e invece dicono “Pioli is on fire”. Ero molto sorpreso, tutti stavano riprendendo col telefono per filmare la mia reazione.

Ero molto sorpreso e non sapevo chi fosse Pioli, così mi sono detto: “Ma che stanno cantando? Non capiscono l’inglese o cosa?”. Ma anche quest’anno è uguale, ho suonato al “Cromie”, vicino a Bari, ed era la stessa cosa. Quattromila persone che cantavano Pioli is on fire”.