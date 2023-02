Da Piatek a De Ketelaere: le operazioni oltre i 30 milioni deludono

MilanNews.it

L'edizione di Tuttosport questa mattina ha analizzato le ultime sessioni di mercato rossonere, in particolare da quando in via Aldo Rossi si sono insediati gli americani (Elliott prima, RedBird poi). La costante è che gli acquisti sopra i 30 milioni, investimenti importanti, hanno sempre deluso le aspettative: Piatek e Paquetà hanno solo preceduto l'investimento di De Ketelaere che non sta convincendo anche se è solo a metà della sua prima stagione in rossonero, dunque può aver modo di crescere. Molto meglio, per i rossoneri, le operazioni al di sotto di questa cifra: Leao, Tomori, Theo, Bennacer...