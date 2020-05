Da Pirlo a Eto'o, 21 campioni cantano per beneficenza

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Ventuno calciatori prestano la loro voce a una iniziative benefica e incidono un brano musicale dal titolo 'Lo stadio in un cassetto'. E' l'iniziativa, patrocinata dalla Lega di serie A, a cui prendono parte alcuni protagonisti del grande calcio, da Samuel Eto'o a Ciro Ferrara, da Luca Toni a Andrea Ranocchia, da Matteo Darmian a Andrea Pirlo, fino alle calciatrici barbara Bonansea e Elena Linari. Mettendo per un attimo da parte la timidezza ed anche il timore di non essere all'altezza, tutti si sono buttati in questa sfida e hanno registrato audio e video del brano in casa con i propri smartphone, in momenti di vita di un giorno qualunque, spinti dall'iniziativa di per iniziativa di Warner Chappell Music Italiana e Apollo Records, con la collaborazione di Stars on Field. Il brano, che porta la firma di Giulia Anania, Marta Venturini e Diego Calvetti, sarà lanciato domenica 24 maggio alle 20:45 in contemporanea sui social di tutti i calciatori e calciatrici protagonisti accompagnato dagli hashtag #weareoneteam, #lostadioinuncassetto, #campioniadistanza #sempreconvoi, e dalla mezzanotte il video sarà poi disponibile su tutte le piattaforme digitali. Gli introiti saranno devoluti al fondo "Sempre con voi" della Protezione Civile per il sostegno ai familiari dei medici e del personale sanitario che hanno perso la vita nella lotta al Covid-19. (ANSA).