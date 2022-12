Da quando è al Milan, Leao è entrato in 64 azioni da gol

MilanNews.it

Rafael Leao è uno dei top player di questo Milan e del campionato italiano in generale. Il portoghese è arrivato a quota 135 presenze totali in rossonero dal 2019 a oggi. Leao è riuscito a entrare in ben 64 azioni da gol: 34 reti e 30 assist. La sua stagione migliore è sicuramente l'ultima con 14 gol e 12 assist registrati ma quest'anno può fare ancora meglio avendo già messo a referto 7 reti e 9 assistenze. Lo riportano i dati di Transfermarkt.