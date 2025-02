Da quando è arrivato in Serie A, nessuno ha fatto più assist di Pulisic

Continua la spettacolare stagione di Christian Pulisic che sta migliorando se stesso, già da record personale l'anno scorso. Ieri contro l'Empoli è entrato e ha fatto due assist decisivi, venendo premiato come migliore in campo dalla Lega di Serie A. Difficile trovare un calciatore nel Milan che è stato più determinante dell'americano e soprattutto con questa continuità, forse solamente Tijjani Reijnders è al suo pari.

Attualmente ha un bottino di 12 gol e 7 assist in stagione. In Serie A sono 6 gol e 6 assist: questi uniti ai 12 gol e 8 assist della passata stagione lo portano a un totale di 18 gol e 14 assist nel campionato italiano da quando l'anno scorso è approdato al Milan. In qeusto lasso di tempo nessun calciatore ha fatto meglio in Serie A.