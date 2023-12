Da Rebic a Leao: questi gli ultimi protagonisti della sfida dell'Arechi

Il Milan si appresta a prepare la sfida contro i granata di Pippo Inzaghi nel caldo ambiente dell'Arechi, casa della Salernitana. I rossoneri sono reduci da una bella vittoria per 3-0 contro il Monza, ma con purtroppo i soliti problemi fisici che ostacolano in qualche modo il percorso rossonero in questa stagione. Con Pobega out almeno fino ad aprile e soprattutto senza Musah e Okafor, con l'americano forse recuperato per la sfida contro il Sassuolo, i ragazzi di Mister Pioli sono così alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato. Ci sono stati diversi importanti volti che hanno acceso e illuminato le ultime due partite all'Arechi tra Salernitana e Milan.

Ante Rebic, ora in forza al Beşiktaş andò a segno nella partita del 19 febbraio 2022, siglando al 77' la rete che salvò il Milan da una sconfitta che sarebbe risultata pesantissima nella lotta allo scudetto contro l'Inter. Altri due giocatori che determinarono la sfida contro i granata furono Leao e Tonali, insieme in gol nella sfida della passata stagione vinta dai rossoneri per 2-1.