Da Roma: i primi commenti al sorteggio col Milan su RadioRadio. Melli: "Milan leggermente favorito". Focolari: "Peggio di così alle italiane non poteva andare"

Il sito Romanews.eu, all'interno della rubrica “Senti chi parla… alle radio”, ha proposto alcuni commenti nell'immediato post sorteggio di Europa League, che vedrà affrontarsi Milan e Roma.

Franco Melli a Radio Radio: “Milan leggermente favorito ma credo che le due squadre si sarebbero evitate volentieri”.

Furio Focolari a Radio Radio: “Peggio di così non poteva andare per le italiane in Europa League”.

Stefano Agresti a Radio Radio: “Milan Roma credo che sarà molto affascinante. Una arriverà comunque in semifinale che secondo me non è impossibile. Il Bayer Leverkusen era fuori fino a 2 minuti dalla fine. Hanno dovuto espellere un calciatore al Qarabag per farla passare”.

Alessandro Vocalelli a Radio Radio: “Almeno abbiamo la certezza di un’italiana in semifinale. Poteva andar meglio ad entrambe. Per me Milan-Roma sarà una sfida molto equilibrata. Chi passerà poi prenderà il Bayer Leverkusen e sarà un’altra partita non facile”.