Da Sanremo a San Siro, tanti vip e celebrities per Milan-Tottenham

San Siro si appresta ad accogliere nuovamente gli ottavi di Champions League: questa sera la squadra di Stefano Pioli affronterà il Tottenham in una partita globale che, per l’occasione, apre le porte ad ospiti d’eccezione direttamente dal palco di Sanremo.

Dopo 9 anni, i tifosi rossoneri si preparano ad assistere ad uno dei match più attesi, l’appuntamento con gli ottavi di Champions League contro il Tottenham.

Un match così importante non può che vedere la presenza di illustri ospiti VIP e Celebrities, accolti dal Club nell’esclusiva VIP Legends Lounge. Un momento particolarmente importante per AC Milan che pone un particolare interesse verso le attività di engagement e comunicazione, con l’obiettivo di superare i confini del rettangolo di gioco, posizionando così il Club come protagonista della cultura musicale, del lifestyle, del costume e società, e catalizzatore di passioni.

Dalla kermesse di Sanremo alla Scala del Calcio, i cantanti Lazza, Mr. Rain, Gianmaria e Sangiovanni saranno ospiti di questo spettacolare match. Dal mondo della musica, inoltre, presenti anche i cantanti Rkomi, Ghali e la band Tropea. Presente anche il pilota di Moto GP Jorge Lorenzo.