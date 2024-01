Da Shevchenko a Weah: i gol più belli di Milan-Roma

E' il giorno di Milan-Roma, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro, con entrambe le due squadre reduci dalle rispettive eliminazioni in Coppa Italia contro Atalanta e Lazio. Per la Roma, pesa l'assenza di Paulo Dybala uscito nel corso della sfida contro i biancocelesti. Il Milan ha invece da poche ore ufficializzato la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce.

Da Shevchenko a Weah, passando da Ibrahimovic e Leao, è apparso sui propri profili social il video del Milan che celebra così i gol più belli segnati nelle sfide casalinghe contro la Roma: questo il post social del club rossonero.