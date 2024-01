Da tre mesi il Milan non vince in trasferta. Pioli: "Commessi errori che abbiamo pagato a caro prezzo"

Empoli-Milan, sfida valida per l'ultima giornata del girone d'andata di campionato e in programma domani alle 12:30 a Empoli, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Il Milan non vince in trasferta in Serie A da tre mesi, da Genoa-Milan: "Abbiamo commesso degli errori che abbiamo pagato a caro prezzo quando la vittoria o un risultato positivo era alla nostra portata, abbiamo commesso errori che stiamo cercando di eliminare"