Dacourt su Ibra: "L'ho visto cambiato: ora fa crescere gli altri. Al Psg servirebbe uno come lui"

MilanNews.it

L'ex giocatore di Serie A Olivier Dacourt è stato ospite di Sky Sport 24 direttamente da Parigi e ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno: “Sono rimasto sorpreso di vedere Ibra così: è sempre stato un protagonista e adesso lo vedo più con la voglia di trasmettere, di far crescere gli altri giocatori. L’ho visto cambiato anche se ha sempre queste dichiarazioni che fanno parte del personaggio. Io ho smesso 13 anni fa e so che quando smetti nessuno ti fila ma lui è uno di quelli che mi chiama e mi manda i messaggi per sapere come sto. Ibra alla fine ha fatto ciò che doveva fare e ora lui deve solo aiutare i più giovani. Forse al Psg manca un giocatore come Ibra nello spogliatoio che dice che la cosa più importante è la squadra".