Daily Mail - Il Tottenham ha dei dubbi su Antonio Conte

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è sempre più incerto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i recenti risultati degli Spurs condizionano la società nelle sue decisioni. Il contratto del tecnico ex Inter scadrà in estate e il club ha la possibilità di rinnovarlo di un anno, ma entrambe le parti hanno capito che sarebbe controproducente estendere l'accordo se le loro visioni non fossero allineate. Un candidato per sostituirlo è Thomas Tuchel, ma non è chiaro se sia disposto ad accettare l'incarico, così come non è ancora facile capire se per la dirigenza potrebbe valere la pena di contattare nuovamente Mauricio Pochettino, un nome che scalderebbe i tifosi.