Daino: "Il grosso problema del Milan è quanti soldi ha speso male negli ultimi anni"

Daniele Daino, ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio della situazione del Milan: "Molto probabilmente arriveranno offerte a gennaio per prendere per la gola i rossoneri. Ad oggi non c'è nessuno di vendibile. Il grosso problema del Milan poi è quanti soldi ha speso il Milan nelle ultime sessioni di mercato. Quasi 450 milioni spesi male. Ci va gente competente a fare il mercato? Con tutti questi soldi è imbarazzante non arrivare tra le prime tre. Serve qualche esame di coscienza."