Daino su Paquetà: "Auguriamoci che per il derby ritrovi una condizione migliore"

L'ex giocatore Daniele Daino ha commentato su RMC Sport Chievo-Milan:

Il gol di Piatek:

"Non puoi lasciare passare una palla dentro l'area con lui. Non sono però d'accordo sul dare il gol, la gamba di Piatek è alta e colpisce il difensore del Chievo: sarebbe stato giusto annullarlo. Meglio per il Milan, che è in difficoltà. La palla gira lenta e i giocatori non vanno nello spazio. Così si fatica anche contro il Chievo, che in campo è vivace".

Su Paquetà:

"Molto in ombra oggi. Ci sta una partita di flessione. Auguriamoci che per il derby ritrovi una condizione migliore, è fondamentale per il Milan questo giocatore".

Sulla gara del Milan...

"Troppi cambiamenti in una squadra che nelle ultime settimane ha trovato una sua identità ben precisa. A mio avviso si sta pensando troppo al derby".