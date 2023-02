Daino: "Thiaw ha dato solidità al reparto. Milan tornato con la mentalità dello scudetto"

Fonte: sportitalia.com

© foto di Federico De Luca

Daniele Daino, ex giocatore del Milan, si è soffermato sui rossoneri a Sportitaliamercato. Queste le sue parole: "Come ho sempre detto, credo che i risultati arrivino grazie alla solidità difensiva. Il problema erano i troppi gol incassati, poi quando cambi modulo devi avere tempo per metabolizzare il sistema diverso a tre. Thiaw? Ha fisico, tempi di anticipo e uno contro uno: ha dato solidità al reparto, è un ottimo giocatore. Kjaer non è più quello della scorsa stagione e Tomori è calato. Ma ora i rossoneri sono tornati con la mentalità dello scudetto vinto. C'è sicuramente meno dominio nella proposizione del gioco, ma più concretezza. In questo momento va bene così".