Dal Barcellona al rientro a Milanello: il programma dei prossimi giorni rossoneri

vedi letture

Il calendario dei prossimi giorni del Milan è molto fitto. Oggi i rossoneri l'ultima amichevole americana contro il Barcellona (ore 5 italiane). Subito dopo la sfida la delegazione capitanata da Stefano Pioli si metterà in viaggio per il ritorno in Italia che è previsto nella notte italiana tra il 2 e il 3 agosto.

Come appreso da MilanNews.it, non appena tornati a casa i giocatori godranno di due giorni di riposo per poter smaltire il lungo viaggio. Poi si riprenderanno gli allenamenti a Milanello domenica 6 agosto con una seduta pomeridiana, con un Chukwueze e un Musah in più, per preparare le ultime amichevoli e la prima giornata di campionato contro il Bologna.