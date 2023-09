Dal Belgio, De Ketelaere: "Milan? Colpa anche mia ma entrare spesso a partita in corso non ha aiutato"

Charles De Ketelaere sta cercando di ravvivare la sua carriera, dopo l'anno a vuoto con il Milan, nell'Atalanta, squadra a cui i rossoneri lo hanno ceduto in prestito. L'ex 90 del diavolo ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della nazionale belga ed è tornato sui motivi del suo flop con il Milan, assumendosi in parte anche la colpa: "Quando arrivi in un posto nuovo c’è molto da fare. Adattarti al paese, al sistema di gioco, alla lingua. Ma naturalmente, se al Milan non ha funzionato, è stata anche in parte colpa mia: non è stata la stagione che mi aspettavo, ma non me ne pento.

Non sempre ho raggiunto un alto livello, e entrare a partita in corso come spesso mi è successo non ha aiutato. Le critiche hanno fatto il resto: non leggo sempre i giornali, cerco di isolarmi. Ma comunque le senti e non resti indifferente. Non aver mai segnato è stato un problema". Lo riporta la Gazzetta dello Sport.