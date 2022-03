Dal Brasile: Pelé dimesso dall'ospedale dopo un ciclo di cure

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - SAN PAOLO, 28 FEB - Pelé è stato dimesso sabato scorso dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo dov'era ricoverato dal 13 febbraio scorso per un ciclo di cure dopo l'operazione per rimuovere un tumore al colon a cui era stato sottoposto lo scorso settembre. Lo ha reso noto l'ospedale. Questa volta O Rei è rimasto in ospedale più del previsto perché durante degli esami di routine gli è stata riscontrata un'infezione alle vie urinarie. (ANSA).