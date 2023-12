Dal calcio alla NFL, anche in Italia arriva Dazn shop

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Dopo il debutto in Spagna e Germania, l'Italia è il terzo mercato scelto dal Gruppo Dazn per lanciare Dazn Shop, la nuova funzionalità e-commerce dedicata al merchandise ufficiale sportivo in partnership con Fanatics, piattaforma sportiva digitale globale. Sviluppato per offrire un'esperienza di e-commerce in app, il nuovo servizio offre ai tifosi accesso all'ampio assortimento di merchandise sportivo con licenza ufficiale di Fanatics con oltre 900 squadre, campionati, leghe e organizzazioni sportive tra le più importanti, incluse squadre di calcio italiano e internazionale, prodotti Nfl dedicati al football americano, merchandise ufficiale del basket e del mondo motorsport. Il lancio di Dazn Shop in Italia rappresenta, si legge in una nota, "un passo fondamentale nel diventare la piattaforma di riferimento degli appassionati di sport, offrendo tutto ciò che un fan desidera in un unico posto e con un unico account: un'esperienza completa, che include il live streaming sportivo, le notizie, le analisi, gli highlights, i biglietti per gli eventi live, le scommesse e l'e-commerce di prodotti sportivi".

Dopo la prima fase di lancio, l'e-commerce verrà integrato completamente in app, offrendo un'esperienza su misura per ogni utente, con una proposta personalizzata basata sul profilo di ciascun tifoso e sulle squadre e gli atleti preferiti, consentendo di fare acquisti con un unico portafoglio e in un solo click. Per celebrare il lancio, gli utenti abbonati a Dazn potranno usufruire di uno sconto del 20% fino al 20 dicembre su prodotti selezionati. (ANSA).