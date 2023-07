Dal campionato austriaco all'Italia: Okafor come Hojlund?

Come riportato da Transfermarkt.it, Noah Okafor non è il primo attaccante proveniente dalla Bundesliga Austriaca ad atterrare in Serie A. Nel passato (molto) recente, infatti, ha fatto lo stesso percorso una delle rivelazioni dello scorso campionato, Rasmus Hojlund. Il giocatore dell'Atalanta era arrivato in nerazzurro nella scorsa estate per 17,5 milioni di euro.