Dal leader Fofana ai pilastri della difesa: la Serie A segue con attenzione i gioielli del Lens

Il titolo conquistato nella stagione 1997-98 resta un risultato inarrivabile ma il Lens sta per realizzare un'altra piccola impresa. Les Sang et Or sono ad un passo dalla conquista matematica del secondo posto in Ligue 1, un piazzamento che vale molto di più della ormai inevitabile riconferma del Paris Saint-Germain sul trono di Francia.

Settantotto punti conquistati in 36 partite, miglior difesa con 28 reti subite e tanti giocatori valorizzati. Merito del lavoro di Franck Haise, che 52 anni sta raccogliendo i frutti di una lunga gavetta e che potrebbe riportare il club a disputare la Champions League dopo vent'anni. Un traguardo (quasi) raggiunto grazie ai gol - ben 19 - di Lois Openda, il bomber arrivato dal Belgio che piace tanto alla dirigenza del Milan, così come Seko Fofana, vecchia conoscenza del calcio italiano e leader indiscusso. Anche in questa stagione, l'ex Udinese è stato tra i migliori centrocampisti del torneo: 7 gol e 6 assist in 34 partite, frutto di una piena maturità calcistica. A 28 anni, il franco-ivoriano potrebbe spiccare il volo insieme a Facundo Medina, che ha rinnovato a gennaio ma che resta nel mirino di Inter e Fiorentina. Anche l'austriaco Kevin Danso potrebbe approdare in Italia: sulle sue tracce c'è il Napoli, che ne vorrebbe fare l'erede di Kim. Tanto talento, tanta qualità e tante occasioni per il prossimo mercato.