Dal Lecce al Lecce, Pioli parla del suo percorso al Milan: "Le esperienze positive e negative mi hanno insegnato qualcosa"

Presso la sala stampa di Milanello l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza la sfida in programma domani pomeriggio alle ore 15 a San Siro contro il Lecce, partita dal particolare valore emozionale per l'emiliano che cinque anni fa iniziò la sua avventura in rossonero proprio in una sfortunata partita di campionato contro i salentini. Queste le sue dichiarazioni.

Il suo percorso in questi 5 anni: "Sono cambiato, le esperienze positive e negative mi hanno insegnato qualcosa. Una delle capacità di un allenatore deve essere quella di portarsi sempre qualcosa a casa utile a crescere e migliorare. Cerco sempre di portarmi a casa qualcosa, in questi anni importanti al Milan l'ho fatto".