Dal Lille ad Eintracht, le new entry rossonere

Tra i sei giocatori acquistati dal Milan nel corso della sessione estiva 2019, quattro provengono da Real Madrid, Flamengo ed Empoli. Si tratta di squadre con le quali il Milan, in finestre di mercato diverse fra loro e in momenti diversi fra loro, aveva già operato sul mercato. Anche negli ultimi anni, come confermano i casi di Diego López e Huntelaar, ma anche di Paquetá e Saponara. Le operazioni di mercato concepite con Lille ed Eintracht Francoforte segnalano, invece, delle new entry di mercato per quanto riguarda le squadre con cui il Milan fa mercato in entrata o in uscita. Sul mercato francese, il Milan ha prelevato a parametro zero Alex e Ménez dal PSG, aveva ceduto più di 10 anni fa Aubameyang al Saint-Étienne e prelevato ad esempio Gourcuff dal Rennes per poi cederlo al Bordeaux. Ma con il Lille, non si ricordano particolari operazioni di mercato come quella, invece, molto importante in prospettiva, che ha portato Rafael Leão dal club francese a quello rossonero. Mentre il giovane difensore Tiago Djaló ha fatto lo stesso percorso, ma in direzione opposta. Anche sul mercato tedesco, il passaggio di Ante Rebić dall'Eintracht al Milan è una novità. Sul fronte Bundesliga si ricordano le cessioni di Tomasson allo Stoccarda e di Huntelaar e Boateng allo Schalke 04, gli arrivi di Çalhanoğlu dal Bayer Leverkusen e di Ricardo Rodríguez dal Wolfsburg. Ma non particolari operazioni con l'Eintracht, club tedesco che ha gli stessi colori sociali rossoneri del Milan, ma fino ad oggi non aveva mostrato particolari affinità elettive di mercato con il club milanista come invece è accaduto nelle ultime ore del calciomercato estivo 2019.