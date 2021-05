Dal Pino: "Super League? Malumori vanno intercettati e capiti per proporre soluzioni"

Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A, si è così espresso a Rai Sport in occasione della finale di Coppa Italia: "Stasera è una serata di festa bellissima. Avvicinarsi allo stadio e sentire i cori dei tifosi è bellissimo. E' un primo passo. Domenica speriamo di consegnare lo scudetto dell'Inter davanti al pubblico. Abbiamo chiesto l'agibilità per mille tifosi. Poi per la prossima stagione non c'è motivo di essere nella condizione attuale. Nella prossima stagione pensiamo di aprire il pubblico nella quasi totalità".

Campionato aperto nella corsa Champions?

"Vuol dire che il campionato italiano di Serie A è bellissimo perché si arriva all'ultima giornata per decidere chi entrerà Champions. Complimenti alle squadre che stanno lottando e a Juve e Atalanta per stasera e penso che gli appassionati si divertiranno tanto. Super League? Il calcio ha bisogno di sostenibilità economico-finanziaria, se ci cono stati malumori vanno intercettati, capiti e vanno proposte soluzioni pensando sempre che questo è uno sport e insieme dobbiamo cercare una strada giusta per farlo crescere".