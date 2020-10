Dal sogno Milan a svincolato: Jackson Martinez diventa cantante hip hop religioso

Solamente cinque anni fa, Milan e Atlético Madrid se lo contendevano, oggi Jackson Martinez è senza squadra e si sta reinventando. Dopo l'esperienza in Portogallo, alla Portimonense, il colombiano a 34 anni è svincolato e avviato ad appendere le scarpe al chiodo. Nel frattempo Jackson si sta dedicando alla sua altra passione: la musica. Religiosa, per la precisione. "Escucha" è la canzone lanciata via social dal giocatore. Un brano hip hop con tanto di videoclip. In merito ha dichiarato a Vamos: "La mia musica è incentrata sul far conoscere la parola di Dio. In un momento critico della mia carriera, quando ho avuto due operazioni, mi sono dedicato alla scrittura e ho deciso di pubblicare il mio primo album".