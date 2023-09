Dal successo di Roma a Monza: Cardinale presente alle qualifiche di F1

vedi letture

Giro dell'Italia per Gerry Cardinale: il numero 1 rossonero, infatti, ieri sera era presente allo stadio Olimpico di Roma ad assistere al successo del Milan sulla Roma.

Per il proprietario del Milan, oggi, c'è la tappa a Monza: come riporta Sportface, Cardinale si è intrattenuto nel motorhome della scuderia transalpina immergendosi nell’atmosfera del sabato di gara, in attesa delle qualifiche di F1