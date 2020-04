Dal Sudamerica ai video: Moncada e il suo staff studiano i talenti da Milan

La Gazzetta dello Sport pone l’accento su Geoffrey Moncada, responsabile del settore scouting del Milan, il quale - scrive la rosea - coordina una squadra di 13 osservatori, dislocati strategicamente in tutto il mondo. I collaboratori di Mancada (e lui stesso) valutano diversi giocatori in Europa e Sudamerica, sia per la prima squadra che per il settore giovanile, sottoponendo poi i risultati (con analisi dettagliate) a Maldini e Massara.