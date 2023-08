Dall'America, Kalulu e Kjaer tornano in gruppo: in panchina contro il Barcellona

vedi letture

Buone notizie per Stefano Pioli nell'ultima giornata di allenamento a Los Angeles (nella serata italiana di ieri), prima di partire alla volta di Las Vegas (raggiunta nella notte italiana). Infatti, sia Pierre Kalulu che Simon Kjaer sono torntati a svolgere l'intera seduta con il gruppo. Per queste ragioni, come sottolinea il sito ufficiale del Milan, sia il francese che il danese saranno a disposizione di Pioli questa notte contro il Barcellona, verosimilmente dalla panchina.