Dall'Arabia. I tifosi inneggiano Messi, CR7 fa un gestaccio: aperta un'inchiesta

L'Al Nassr continua a far parlare di sé in Arabia Saudita e lo stesso fa Cristiano Ronaldo. Il portoghese ieri è arrivato a quota 22 gol in campionato, staccando Mitrovic, impegnato oggi con l'Al Hilal e fermo a 19 reti, ma la partita contro l'Al Shabab è stata molto tirata e combattuta. I tifosi di casa hanno, come spesso accade, preso di mira CR7, che ha risposto sul campo a suon di gol, ma anche con un gestaccio a fine gara a chi gli cantava: "Messi, Messi".

La Federcalcio saudita, come riportato da SportMediaset, ha dunque aperto un'indagine disciplinare nei confronti dell'ex Real Madrid per la sua reazione ritenuta "immorale". Da capire adesso come si evolverà la vicenda e se ci saranno sviluppi negativi per il 5 volte Pallone d'Oro.