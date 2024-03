Dall'Arabia una grande certezza: Ibrahimovic è sempre più al centro del progetto Milan

Zlatan Ibrahimovic è sempre più al centro del progetto Milan, si legge sul Corriere della Sera. Esattamente come quando giocava, anche adesso nella nuova veste di senior advisor continua a comportarsi da leader.

Sulle voci provenienti di un rapido ingresso del fondo sovrano saudita Pif si è espresso in maniera netta l’a.d. Furlani («tutte speculazioni, nulla di vero»), mentre sul futuro di Pioli sono significative le parole di Ibra, che confermano lo scenario tratteggiato nelle ultime settimane: una decisione verrà presa solo a fine stagione, in base ai risultati, con l’Europa League che avrà un ruolo chiave. L’allenatore si gioca quindi le sue chance di rimanere per l’ultimo anno di contratto.