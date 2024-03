Dall'arrivo di De Rossi in poi la Roma ha fatto meglio del Milan in Serie A

Milan-Roma sarà il derby italiano che caratterizzerà i quarti di finale di Europa League. Le due squadre in questa stagione si sono già sfidate due volte, coi rossoneri che in campionato hanno battuto i giallorossi sia nel girone d'andata che in quello di ritorno. Proprio il 3-1 di San Siro del 14 gennaio sancì l'esonero di José Mourinho a favore di Daniele De Rossi, tecnico che ha dato fin qui una bella svolta alla stagione della squadra capitolina.

De Rossi, infatti, non solo ha superato due turni di Europa League contro Feyenoord e Brighton, ma in otto partite di campionato ha conquistato 19 punti facendo peggio in questo lasso di tempo solo dell'Inter. Il Milan, nelle stesse otto partite, ha conquistati due punti in meno. Di seguito il dato

Il cammino della Roma dall'arrivo di De Rossi

Serie A

Roma-Hellas Verona 2-1

Saleritana-Roma 1-2

Roma-Cagliari 4-0

Roma-Inter 2-4

Frosinone-Roma 0-3

Roma-Torino 3-2

Monza-Roma 1-4

Fiorentina-Roma 2-2

Totale: 19 punti in 8 partite

Europa League

Feyenoord-Roma 1-1

Roma-Feyenoord 1-1 (5-3 d.c.r.)

Roma-Brighton 4-0

Brighton-Roma 1-0

Il cammino del Milan dopo il 3-1 alla Roma che sancì l'arrivo in giallorosso di De Rossi

Serie A

Udinese-Milan 2-3

Milan-Bologna 2-2

Frosinone-Milan 2-3

Milan-Napoli 1-0

Monza-Milan 4-2

Milan-Atalanta 1-1

Lazio-Milan 0-1

Milan-Empoli 1-0

Totale: 17 punti in 8 partite

Europa League

Milan-Rennes 3-0

Rennes-Milan 3-2

Milan-Slavia Praga 4-2

Slavia Praga-Milan 1-3

Europa League, quarti di finale - Andata 11 aprile, Ritorno 18 aprile

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Olympique Marsiglia

Europa League, semifinali - Andata 2 maggio, Ritorno 9 maggio

Benfica-Olympique Marsiglia VS Liverpool-Atalanta

Milan-Roma VS Bayer Leverkusen-West Ham

Europa League, finale - 22 maggio, Aviva Stadium (Dublino)