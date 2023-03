Dall'Inghilterra, anche Luis Enrique per il dopo Conte al Tottenham

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo nome per la panchina del Tottenham. In Inghilterra danno per scontata la separazione da Antonio Conte a fine stagione; secondo The Times, uno dei candidati principali è Luis Enrique, libero dopo la fine dell'esperienza alla guida della Nazionale spagnola. L'ex allenatore di Roma e Barcellona ha sempre mostrato il desiderio di confrontarsi con un campionato attraente e spettacolare come la Premier League e non rientra più nei piani della Federcalcio brasiliana. Ecco perché il suo approdo nel Regno Unito non sembra essere improbabile. Anche il Chelsea resta alla finestra.