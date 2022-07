Dall'Inghilterra - Asensio, non solo Milan: anche il Newcastle sullo spagnolo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Marco Asensio appare in uscita dalla rosa del Real Madrid e sul suo conto non mancano certamente le pretendenti. Sull'esterno spagnolo classe '96, che ha attirato anche le attenzioni di mercato del Milan e non solo, oltre al già noto pressing del Liverpool, nelle ultime ore si è aggiunto anche il Newcastle, interessato ad acquistare il 26enne e portarlo in Premier. Lo riferisce il Daily Mail.