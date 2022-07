Dall'Inghilterra, Bailey: "Credo che vedremo De Ketelaere in rossonero la prossima stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giornalista di 90min.com, Graeme Bailey, è stato ospite nel canale YouTube di One Leeds Fan Channel. Queste sono state le sue dichiarazioni su Charles De Ketelaere: "Il Milan per De Ketelaere ha iniziato la trattativa con un'offerta da 25 milioni, mentre il Bruges ne chiede 35. Penso che ora i rossoneri si siano spinti a 32. Maldini è volato in Belgio l'altro ieri e questo significa che è in trattativa. Non sono così lontani. Anche Victor Orta, ds del Leeds, era a Bruges all'inizio di questa settimana. Il Milan in questa sessione si è visto sfumare delle trattative, come quella di Botman. Renato Sanches è un giocatore per cui ci stanno provando, ma non si è ancora arrivati alla chiusura. C'è un po' di frustrazione. Ma io credo che vedremo De Ketelaere in rossonero la prossima stagione. La strada è spianata per Charles al Milan: quando ti chiama un club così... Penso che De Ketelaere non sia mai stato così vicino al Diavolo: la trattativa potrebbe essere chiusa nel weekend".