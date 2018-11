Dall'Inghilterra: Bookmakers, Milan favorito nella corsa a Ramsey

Gennaio è lontano un mese e mezzo ma è già tempo di previsioni, almeno in Inghilterra. Aaron Ramsey, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2019, potrebbe lasciare i Gunners già durante la finestra invernale. In tal senso il Milan sarebbe favorito stando alle quote di Sky Bet: il trasferimento del gallese in rossonero è dato 6 a 1, mentre le piste Bayern, Juventus e Liverpool sono tutte 10 a 1.