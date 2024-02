Dall'Inghilterra: con l'infortunio di Wood, Origi rimane al Nottingham Forrest

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in osservato. Breve focus di mercato per quanto riguarda i rossoneri in prestito all'estero, e quindi della situazione che vede Divock Origi in Inghilterra, non senza qualche difficoltà di ambientamento.

Infatti, Come riporta The Athetlic, si è infortunato Wood, attaccante titolare del Nottingham Forrest e autore di una stagione molto positiva: sarà out tra le sei e le otto settimane. A questo punto Origi dovrebbe restare in Inghilterra, nonostante le voci su USA e Turchia, con il calciatore belga al momento, tra infortunio e panchina, ha giocato pochi minuti e solo una da titolare (persa 5-0 contro il Fulham...)