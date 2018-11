Dall'Inghilterra: maxi offerta della Juve per Ramsey, bianconeri in pole

La Juventus è pronta a mettere sul piatto una super offerta per convincere Aaron Ramsey, centrocampista in scadenza con l'Arsenal. Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal Mirror, i bianconeri sarebbero infatti intenzionati a offrire al giocatore un ingaggio da ben 10 milioni di euro a stagione, cosa che li avrebbe già messi in prima fila per accaparrarsi il cartellino del gallese.