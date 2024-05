Dall'Olanda, accordo di massima tra Farioli e l'Ajax. Un altro nome da depennare

Passano i giorni e i vari club in giro per l'Europa che avevano bisogno di un nuovo tecnico stanno riempiendo le varie caselle. Il Milan aspetta ancora e rimanda ogni tipo di ufficialità al termine del campionato, anche se questo dopo l'ultimo turno non ha più nulla da dire ai colori rossoneri. Intanto un'altra squadra sembra aver trovato il proprio uomo. Si tratta dell'Ajax che quest'anno è reduce da una delle peggiori stagioni della sua storia recente. Il club olandese, secondo quanto riportato dal De Telegraaf avrebbe trovato un accordo di massima con Francesco Farioli, tecnico italiano del Nizza.

Il gironalista olandese Mike Verweij oggi ha riportato notizia e articolo del suo quotidiano, aggiungendo qualche dettaglio in più: "L'Ajax ha raggiunto un accordo di massima con Francesco #Farioli per un contratto fino all'estate 2027. Il club ha assistito a decine di allenamenti in italiano; Amsterdammers ora al tavolo con l'OGC Nicei". Tra i tanti nomi fatti per la panchina del Milan era uscito anche quello di Francesco Farioli anche se mai era stato effettivamente scritto sulla lista del club rossonero.