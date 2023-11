Dall'Olanda sicuri: "Reijnders sarebbe stato una scelta fantastica per l’Ajax"

Arnold Mühren, ex centrocampista olandese, sulle colonne del De Telegraaf ha parlato di Tijjani Reijnders e dell'occasione non sfruttata dall'Ajax: "Continuo a pensare che sia un peccato che l'Ajax non abbia ingaggiato giocatori come lui, che vivono a mezz'ora da Amsterdam. Sono stati spesi più soldi per gli stranieri che non hanno il Dna dell’Ajax. Reijnders sarebbe stato una scelta fantastica per l’Ajax”.